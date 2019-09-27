В Мексиці вибухнула майстерня з виробництва піротехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули в п'ятницю під час вибуху в майстерні з виробництва піротехніки в штаті Ідальго в центральній частині Мексики. Про це повідомив телеканал Televisa, передає УНН.
Влада відправила кілька бригад рятувальників і медиків для надання допомоги постраждалим. На оприлюднених телеканалом кадрах видно, що над місцем вибуху піднімається густий стовп білого диму заввишки кілька десятків метрів.
У грудні 2016 року вибух і пожежа, що виникла після цього вибуху, знищили один з найбільших в Мексиці ринків піротехніки, розташований в муніципалітеті Тультепек в штаті Мехіко. Жертвами трагедії стали 42 людини, десятки постраждали.
Нагадаємо, щонайменше 12 осіб отримали опіки під час піротехнічного шоу в Мексиці.