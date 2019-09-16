Щонайменше 12 осіб отримали опіки під час піротехнічного шоу в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Щонайменше 12 людей отримали травми і опіки під час піротехнічного шоу в місті Халапа в штаті Веракрус на південному сході Мексики. Інцидент стався під час святкування 209-ї річниці проголошення незалежності країни, повідомила в понеділок радіостанція Noticias MVS, передає УНН.
Кілька піротехнічних виробів, закуплених для шоу, спрацювали нештатно і вибухнули не високомудроватя в небі, а прямо над глядачами, які зібралися на міській площі. Постраждалим була надана необхідна медична допомога. За даними Куітлауак Гарсії, губернатора регіону, травми отримали шестеро людей, їх життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, Посол США в Мексиці спровокував скандал, розкритикувавши Фріду Кало.
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