Посол США в Мексиці спровокував скандал, розкритикувавши Фріду Кало
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Новий посол США в Мексиці Крістофер Ландау розкритикував мексиканську художницю Фріду Кало за підтримку марксизму, чим викликав скандал і бурхливі обговорення в соціальних мережах. Про це повідомила телекомпанія NBC, інформує УНН.
“Я захоплююся її (Фріди Кало) вільним духом, вона по праву стала символом Мексики для всього світу. Але я не розумію, як вона могла відкрито підтримувати марксизм-ленінізм. Невже вона не знала про жахливі злочини, які відбувалися в ім’я цієї ідеології?”, — написав Ландау в Twitter, коментуючи свої відвідини будинку художниці.
Користувачі соцмережі залишили понад 2000 коментарів під записом посла. Деякі підтримали Ландау, проте багато розкритикували його думку, відзначаючи, що США самі багаторазово здійснювали злочини і втручалися в справи інших держав, в тому числі латиноамериканських, щоб протистояти соціалістичним режимам.
Мексиканська комуністична партія, членом якої була Кало, також висловила свою думку щодо заяви Ландау. “Товариш Фріда підтримувала гуманізм, демократію і свободу мексиканського народу,” — цитує NBC коментар партії. Комуністи закликали Ландау “не показувати свого невігластва, намагаючись бути схожим на (президента США Дональда) Трампа”.
En la casa de Frida Kahlo. Admiro su espíritu libre y bohemio, y con razón se ha convertido en ícono de México en el mundo entero. Lo que no entiendo es su evidente pasión por el marxismo/leninismo/estalinismo. ¿No supo de los horrores cometidos en nombre de esa ideología? pic.twitter.com/ZHHZpYk3FJ— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) September 1, 2019
Фріда Кало (1907-1954) — мексиканська художниця, яка прославилася завдяки автопортретам. Разом зі своїм чоловіком, художником Дієго Ріверою, вона підтримувала марксизм і складалася в Мексиканської комуністичної партії. У 1937 Кало на деякий час надала в своєму будинку притулок втік з СРСР Льву Троцькому.
Як писав УНН, минулого року суд в Мексиці заборонив продаж моделі ляльки Барбі в образі художниці Фріди Кало.