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Посол США в Мексиці спровокував скандал, розкритикувавши Фріду Кало

Посол США в Мексиці спровокував скандал, розкритикувавши Фріду Кало

Київ • УНН

 • 31576 перегляди

КИЇВ. 4 вересня. УНН. Новий посол США в Мексиці Крістофер Ландау розкритикував мексиканську художницю Фріду Кало за підтримку марксизму, чим викликав скандал і бурхливі обговорення в соціальних мережах. Про це повідомила телекомпанія NBC, інформує УНН.

“Я захоплююся її (Фріди Кало) вільним духом, вона по праву стала символом Мексики для всього світу. Але я не розумію, як вона могла відкрито підтримувати марксизм-ленінізм. Невже вона не знала про жахливі злочини, які відбувалися в ім’я цієї ідеології?”, — написав Ландау в Twitter, коментуючи свої відвідини будинку художниці.

Користувачі соцмережі залишили понад 2000 коментарів під записом посла. Деякі підтримали Ландау, проте багато розкритикували його думку, відзначаючи, що США самі багаторазово здійснювали злочини і втручалися в справи інших держав, в тому числі латиноамериканських, щоб протистояти соціалістичним режимам.

Мексиканська комуністична партія, членом якої була Кало, також висловила свою думку щодо заяви Ландау. “Товариш Фріда підтримувала гуманізм, демократію і свободу мексиканського народу,” — цитує NBC коментар партії. Комуністи закликали Ландау “не показувати свого невігластва, намагаючись бути схожим на (президента США Дональда) Трампа”.

En la casa de Frida Kahlo. Admiro su espíritu libre y bohemio, y con razón se ha convertido en ícono de México en el mundo entero. Lo que no entiendo es su evidente pasión por el marxismo/leninismo/estalinismo. ¿No supo de los horrores cometidos en nombre de esa ideología? pic.twitter.com/ZHHZpYk3FJ

— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) September 1, 2019

Фріда Кало (1907-1954) — мексиканська художниця, яка прославилася завдяки автопортретам. Разом зі своїм чоловіком, художником Дієго Ріверою, вона підтримувала марксизм і складалася в Мексиканської комуністичної партії. У 1937 Кало на деякий час надала в своєму будинку притулок втік з СРСР Льву Троцькому.

Як писав УНН, минулого року суд в Мексиці заборонив продаж моделі ляльки Барбі в образі художниці Фріди Кало.

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