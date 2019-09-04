Посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав Фриду Кало
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Новый посол США в Мексике Кристофер Ландау раскритиковал мексиканскую художницу Фриду Кало за поддержку марксизма, чем вызвал скандал и бурные обсуждения в социальных сетях. Об этом сообщила телекомпания NBC, информирует УНН.
“Я восхищаюсь ее (Фриды Кало) свободным духом, она по праву стала символом Мексики для всего мира. Но я не понимаю, как она могла открыто поддерживать марксизм-ленинизм. Неужели она не знала об ужасных преступлениях, которые совершались во имя этой идеологии?”, — написал Ландау в Twitter, комментируя свое посещение дома художницы.
Пользователи соцсети оставили более 2000 комментариев под записью посла. Некоторые поддержали Ландау, однако многие раскритиковали его мнение, отмечая, что США сами многократно совершали преступления и вмешивались в дела других государств, в том числе латиноамериканских, чтобы противостоять социалистическим режимам.
Мексиканская коммунистическая партия, членом которой была Кало, также выразила свое мнение относительно заявления Ландау. “Товарищ Фрида поддерживала гуманизм, демократию и свободу мексиканского народа,” — цитирует NBC комментарий партии. Коммунисты призвали Ландау “не показывать своего невежества, пытаясь быть похожим на (президента США Дональда) Трампа”.
En la casa de Frida Kahlo. Admiro su espíritu libre y bohemio, y con razón se ha convertido en ícono de México en el mundo entero. Lo que no entiendo es su evidente pasión por el marxismo / leninismo / estalinismo. ¿No supo de los horrores cometidos en nombre de esa ideología? pic.twitter.com/ZHHZpYk3FJ— Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) September 1, 2019
Фрида Кало (1907-1954) — мексиканская художница, прославившаяся благодаря автопортретам. Вместе со своим мужем, художником Диего Риверой, она поддерживала марксизм и состояла в Мексиканской коммунистической партии. В 1937 Кало на некоторое время предоставила в своем доме убежище бежавшему из СССР Льву Троцкому.
Как писал УНН, в прошлом году суд в Мексике запретил продажу модели куклы Барби в образе художницы Фриды Кало.