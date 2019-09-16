По меньшей мере 12 человек получили ожоги во время пиротехнического шоу в Мексике

Несколько пиротехнических изделий, закупленных для шоу, сработали нештатно и взорвались не высоко в небе, а прямо над зрителями, которые собрались на городской площади. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По данным Куитлауак Гарсии, губернатора региона, травмы получили шесть человек, их жизни ничего не угрожает.

Напомним, Посол США в Мексике спровоцировал скандал, раскритиковав Фриде Кало.

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