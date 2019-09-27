В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По меньшей мере два человека погибли в пятницу при взрыве в мастерской по производству пиротехники в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает УНН.
Власть отправила несколько бригад спасателей и медиков для оказания помощи пострадавшим. На обнародованных телеканалом кадрах видно, что над местом взрыва поднимается густой столб белого дыма высотой несколько десятков метров.
В декабря 2016 года взрыв и пожар, возникший после этого взрыва, уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, расположенный в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.
Напомним, по меньшей мере 12 человек получили ожоги во время пиротехнического шоу в Мексике.