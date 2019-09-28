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На президентских выборах в Афганистане потеряна связь с более 800 участками

Киев • УНН

 • 9168 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Независимая избирательная комиссия Афганистана (НИК) потеряла связь с 870 участками для голосования на президентских выборах в Афганистане. Об этом сообщает телеканал TOLOnews, передает УНН.

На президентских выборах в Афганистане потеряна связь с более 800 участками

"Комиссия сохраняет связь с 4503 избирательными участками с 5373. Связь потеряна с избирательными участками в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх, где не действуют телекоммуникационные сервисы", - приводит телеканал слова главы секретариата НИК Хабиба ур-Рахман Нанга.

На данный момент НИК Афганистана нет имеет никаких данных о рабочем состоянии упомянутых участков.

Напомним, что 28 сентября в Афганистане проходят четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. Представители движения "Талибан", которые не признают легитимность афганского правительства, накануне выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Как сообщал УНН, при взрыве у избирательного участка в Кандагаре пострадали 15 человек.

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