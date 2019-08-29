На посаду міністра енергетики запропоновано Оржеля – Герус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На посаду міністра енергетики буде запропоновано до розгляду Олексія Оржеля. Про це журналістам повідомив представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус у кулуарах парламенту, передає УНН.
"Олексій Оржель буде міністром енергетики і екології", - сказав Герус, додавши, що політпартія "Слуга народу" підтримає цю кандидатуру.
Довідка. Олексій Оржель – експерт у сфері паливно-енергетичного комплексу, Голова Української асоціації відновлюваної енергетики, народний депутат України 9 скликання від партії "Слуга народу".
Працював на різних посадах в Національному регуляторі у сфері енергетики. З 2014 року працює в приватному секторі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував Раді призначити Олексія Гончарука на посаду прем'єра-міністра.