Президент запропонував Раді призначити Гончарука на посаду Прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Олексія Гончарука на посаду Прем'єр-міністра України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про відповідний проект постанови на сайті парламенту.
Проект постанови про призначення О.Гончарука на посаду Прем'єр-міністра України зареєстровано під №1022 від 29.08.2019.
"Відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частин другої, третьої статті 114 Конституції України вношу за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", яка згідно з частиною десятою статті 83 Основного Закону України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України дев’ятого скликання, подання про призначення О.Гончарука на посаду Прем’єр-міністра України", - сказано у поданні на призначення Гончарука.
Нагадаємо, у "Слузі народу" відзначили, що сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.
Довідка УНН: Олексій Гончарук народився 7 липня 1984 року. Гончарука "вважають молодим, добре освіченим технократом і реформатором". До приходу в Офіс Президента він очолював Офіс ефективного регулювання. Це структура, яка має фінансування Європейського Союзу. Діяльність центру спрямована на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.
У 2014 році під час парламентських виборів був першим номером у списку партії "Сила людей". Але ця політична сила не отримала жодного місця в парламенті.
Працював позаштатним радником колишнього міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.