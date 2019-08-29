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Президент запропонував Раді призначити Гончарука на посаду Прем'єра

Президент запропонував Раді призначити Гончарука на посаду Прем'єра

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити Олексія Гончарука на посаду Прем'єр-міністра України. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані про відповідний проект постанови на сайті парламенту.

Проект постанови про призначення О.Гончарука на посаду Прем'єр-міністра України зареєстровано під №1022 від 29.08.2019.

"Відповідно до пункту 9 частини першої статті 106, частин другої, третьої статті 114 Конституції України вношу за пропозицією депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", яка згідно з частиною десятою статті 83 Основного Закону України має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України дев’ятого скликання, подання про призначення О.Гончарука на посаду Прем’єр-міністра України", - сказано у поданні на призначення Гончарука.

Нагадаємо, у "Слузі народу" відзначили, що сподіваються, що Верховна Рада підтримає всі запропоновані кадрові рішення: і Прем’єра, уряд та Генерального прокурора, СБУ, і два міністри, які назначаються від Президента України.

Довідка УНН: Олексій Гончарук народився 7 липня 1984 року. Гончарука "вважають молодим, добре освіченим технократом і реформатором". До приходу в Офіс Президента він очолював Офіс ефективного регулювання. Це структура, яка має фінансування Європейського Союзу. Діяльність центру спрямована на покращення умов ведення бізнесу та інвестиційної привабливості України.

У 2014 році під час парламентських виборів був першим номером у списку партії "Сила людей". Але ця політична сила не отримала жодного місця в парламенті.

Працював позаштатним радником колишнього міністра екології та природних ресурсів, а згодом радником міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Українські Національні Новини

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