На Полтавщині 11 населених пунктів залишаються без електроенергії - ОВА
Київ • УНН
11 населених пунктів Полтавської області залишаються без електропостачання, загалом це 1,4 тисячі споживачів.
У Полтавській області 11 населених пунктів залишаються без електроенергії, Загалом це 1,4 тисячі споживачів. Про це повідомляє начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін у Telegram, пише УНН.
11 населених пунктів на Полтавщині залишаються без електроенергії. Загалом це 1,4 тисячі споживачів у Новосанжарській, Миргородській та Лубенській громадах,
Доповнення
Через дефіцит електроенергії, спричинений російськими ракетними ударами по електростанціях, у всіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії та погодинні графіки відключення промислових та побутових споживачів.