Ліміти на електрику діють для всіх областей, застосовуються графіки погодинних відключень - Укренерго
Київ • УНН
Через дефіцит електроенергії, спричинений російськими ракетними ударами по електростанціях, у всіх регіонах України діють обмеження споживання електроенергії та погодинні графіки відключення промислових та побутових споживачів.
Через дефіцит в енергосистемі сьогодні, 3 червня, ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. При перевищенні лімітів застосовуються графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів, повідомили в Укренерго, передає УНН.
Сьогодні протягом доби ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. При перевищенні лімітів – обленерго застосовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів
Як вказали в Укренерго, причина цьому – наслідки шести масованих ракетних ударів рф по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Також в Укренерго розповіли, що вчора внаслідок ранкової атаки БПЛА було атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури в центральному регіоні. Обійшлось без постраждалих.
Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Протягом доби планується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 178 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 616 МВт.
Експорт не відбувається і не передбачається.
Обмеження електропостачання діють по всій Україні впродовж доби, заплановано значний імпорт - Міненерго03.06.24, 10:41 • 29072 перегляди