Лимиты на электричество действуют для всех областей, применяются графики почасовых отключений - Укрэнерго

Из-за дефицита в энергосистеме сегодня, 3 июня, лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины. При превышении лимитов применяются графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей, сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Сегодня в течение суток лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины. При превышении лимитов – облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей - говорится в сообщении Укрэнерго.

Как указали в Укрэнерго, причина этому-последствия шести массированных ракетных ударов рф по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, сколько до начала этих атак.

Также в Укрэнерго рассказали, что вчера в результате утренней атаки БПЛА был атакован объект энергетической инфраструктуры в Центральном регионе. Обошлось без пострадавших.

Информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В течение суток планируется импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 178 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 616 МВт.

Экспорт не происходит и не предполагается.

Ограничения электроснабжения действуют по всей Украине в течение суток, запланирован значительный импорт - Минэнерго