На Полтавщине 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии - ОВА

В Полтавской области 11 населенных пунктов остаются без электроэнергии, всего это 1,4 тысячи потребителей. Об этом сообщает начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram, пишет УНН.

11 населенных пунктов на Полтавщине остаются без электроэнергии. Всего это 1,4 тысячи потребителей в Новосанжарской, Миргородской и Лубенской общинах, - говорится в сообщении.

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Из-за дефицита электроэнергии, вызванного российскими ракетными ударами по электростанциям, во всех регионах Украины действуют ограничения потребления электроэнергии и почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей.