На Полтавщині розповіли про стан інфікованої коронавірусом літньої жінки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Стан 68-річної жительки Кременчука, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, дещо погіршився. Про це повідомив голова Полтавської облдержадміністрації, передає УНН з посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
"...стан 68-річної жінки, у якої лабораторно підтвердили коронавірус, дещо погіршився. Їй скорегували лікування. Надалі вона продовжує перебувати під повним наглядом фахівців. Вона досі знаходиться в окремому інфекційному боксі “Лікарні інтенсивного лікування “Кременчуцька”, — розповів Синєгубов.
За його словами, у її доньки експрес-тест не показав коронавірус, у неї відсутні симптоми, показань для проведення ПЛР-тестів немає.
“Помешкання жінки, її під’їзд та навколишню територію продезінфікували”, — зазначив Синєгубов.
Також він додав, що 24 хворих та 9 співробітників пульмонологічного відділення “Кременчуцької першої міської лікарні імені Богаєвського”, де лікувалася хвора до того, як у неї діагностували коронавірус, були протестовані за допомогою швидких тестів.
“Результати негативні. 28 березня після огляду п’ять пацієнтів були виписані для доліковування в режимі стаціонару вдома під наглядом сімейних лікарів. Нині показань для проведення ПЛР-тестів співробітникам або іншим хворим немає. За їх станом здоров’я спостерігають”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Полтавській області лабораторно підтверджений 1 випадок захворювання на коронавірус.
Додамо, що на ранок 30 березня в Україні зафіксовано 480 випадків COVID-19, з них 11 — летальні.