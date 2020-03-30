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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 69475 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 81910 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Полтавской области рассказали о состоянии инфицированной коронавирусом пожилой женщины

В Полтавской области рассказали о состоянии инфицированной коронавирусом пожилой женщины

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Состояние 68-летней жительницы Кременчуга, у которой лабораторно подтвердили коронавирус, несколько ухудшилось. Об этом сообщил глава Полтавской облгосадминистрации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

"... состояние 68-летней женщины, у которой лабораторно подтвердили коронавирус, несколько ухудшилось. Ей скорректировали лечение. В дальнейшем она продолжает находиться под полным наблюдением специалистов. Она до сих пор находится в отдельном инфекционном боксе "Больницы интенсивного лечения "Кременчугская", - рассказал Синегубов.

По его словам, у ее дочери экспресс-тест не показал коронавирус, у нее отсутствуют симптомы, показаний для проведения ПЦР-тестов нет.

"Жилье женщины, ее подъезд и окружающую территорию продезинфицировали", - отметил Синегубов.

Также он добавил, что 24 больных и 9 сотрудников пульмонологического отделения "Кременчугской первой городской больницы имени Богаевского", где лечилась больная до того, как у нее диагностировали коронавирус, были протестированы с помощью быстрых тестов.

"Результаты отрицательные. 28 марта после осмотра пять пациентов были выписаны для долечивания в режиме стационара на дому под наблюдением семейных врачей. Сейчас показаний для проведения ПЦР-тестов сотрудникам или другим больным нет. За их состоянием здоровья наблюдают", - говорится в сообщении.

Напомним, в Полтавской области лабораторно подтвержден 1 случай заболевания коронавирусом.

Добавим, что на утро 30 марта в Украине зафиксировано 480 случаев COVID-19, из них 11 - летальные.

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