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На подвір'ї на Херсонщині стався вибух

На подвір'ї на Херсонщині стався вибух

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. На подвір'ї приватного будинку у Новій Каховці на Херсонщині стався вибух, ймовірно, здетонувала граната. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Сьогодні вранці до поліції Херсонщини зателефонував житель міста Нова Каховка. Чоловік розповів, що близько години тому на подвір’ї його домоволодіння щось вибухнуло. На щастя, ніхто із громадян не постраждав", - вказали у поліції.

Під час огляду місця події поліцейські виявили на поверхні невелику воронку, яка залишилася після вибуху, та металеві уламки.

"Спеціалісти-вибухотехніки обласного главку поліції припускають, що зловмисник використав гранату РГД-5. Більш точніша інформація буде після проведення дослідження працівниками експертно-криміналістичного центру", - зазначили у поліції.

За цим фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує усі обставини події. 

Нагадаємо, на подвір'ї будинку у Донецькій області вибухнула граната.

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Кримінал та НП

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