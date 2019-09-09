На подвір'ї на Херсонщині стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. На подвір'ї приватного будинку у Новій Каховці на Херсонщині стався вибух, ймовірно, здетонувала граната. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
"Сьогодні вранці до поліції Херсонщини зателефонував житель міста Нова Каховка. Чоловік розповів, що близько години тому на подвір’ї його домоволодіння щось вибухнуло. На щастя, ніхто із громадян не постраждав", - вказали у поліції.
Під час огляду місця події поліцейські виявили на поверхні невелику воронку, яка залишилася після вибуху, та металеві уламки.
"Спеціалісти-вибухотехніки обласного главку поліції припускають, що зловмисник використав гранату РГД-5. Більш точніша інформація буде після проведення дослідження працівниками експертно-криміналістичного центру", - зазначили у поліції.
За цим фактом в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує усі обставини події.
Нагадаємо, на подвір'ї будинку у Донецькій області вибухнула граната.