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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 100167 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 116281 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 108005 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114492 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Во дворе в Херсонской области произошел взрыв

Во дворе в Херсонской области произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 19615 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В дворе частного дома в Новой Каховке в Херсонской области произошел взрыв, вероятно, сдетонировала граната. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"Сегодня утром в полицию Херсонской области позвонил житель города Новая Каховка. Мужчина рассказал, что около часа назад во дворе его домовладения что-то взорвалось. К счастью, никто из граждан не пострадал", - указали в полиции.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили на поверхности небольшую воронку, оставшуюся после взрыва, и металлические обломки.

"Специалисты-взрывотехники областного главка полиции предполагают, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Более точная информация будет после проведения исследования работниками экспертно-криминалистического центра", - отметили в полиции.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

Напомним, во дворе дома в Донецкой области взорвалась граната.

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