Во дворе в Херсонской области произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В дворе частного дома в Новой Каховке в Херсонской области произошел взрыв, вероятно, сдетонировала граната. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
"Сегодня утром в полицию Херсонской области позвонил житель города Новая Каховка. Мужчина рассказал, что около часа назад во дворе его домовладения что-то взорвалось. К счастью, никто из граждан не пострадал", - указали в полиции.
Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили на поверхности небольшую воронку, оставшуюся после взрыва, и металлические обломки.
"Специалисты-взрывотехники областного главка полиции предполагают, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Более точная информация будет после проведения исследования работниками экспертно-криминалистического центра", - отметили в полиции.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.
Напомним, во дворе дома в Донецкой области взорвалась граната.