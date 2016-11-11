На початку грудня, деякі облради, за задумом Кремля, вимагатимуть договірних відносин з Кабміном – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На початку грудня заплановані сесії деяких обласних рад, які під гаслами децентралізації, вимагатимуть за задумом Кремля, договірних відносин між Кабінетом міністрів України та місцевими радами. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, передає кореспондент УНН.
"Протягом другої половини листопада і початку грудня також планується проведення, відповідно до їхнього задуму сесій кількох обласних рад, які під гаслами децентралізації вимагатимуть практики договірних відносин між Кабінетом міністрів та місцевими радами. Як відомо, низка обласних рад вже і раніше ухвалили такі рішення. СБУ відповідно до чинного законодавства відреагувала на такі порушення і в результаті порушено кримінальне провадження", - сказав він.
А.Дублик зазначив, що наразі збирається доказова база і буде дана правова оцінка організаторам, які безпосередньо стоять за сесіями чи форумами.
"У регіонах також планується проведення зборів і форумів громад з подальшим проведенням підсумкового всеукраїнського форуму місцевих рад. Прямих вимог федералізації не передбачається, натомість обрана стратегія повзучої ерозії централньої влади", - підкреслив він.
Тобто, резюмував А.Дублик, за задумом основне створити умови для того, щоби паралізувати органи центральної влади, знаючи що внесення зміни до Конституції потребує відповідний час з певними тривалими прийнятями на одній сесії і відповідно пленарних сесіях Верховної Ради.
Нагадаємо, Російська Федерація хоче зірвати надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом за допомогою запланованих протестних акцій.