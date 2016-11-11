В начале декабря, некоторые облсоветы, по замыслу Кремля, будут требовать договорных отношений с Кабмином - СБУ

"В течение второй половины ноября и начале декабря также планируется проведение в соответствии с их замыслом сессий нескольких областных советов, которые под лозунгами децентрализации будут требовать практики договорных отношений между Кабинетом министров и местными советами. Как известно, ряд областных советов уже и ранее приняли такие решения. СБУ в соответствии с действующим законодательством отреагировала на такие нарушения и в результате возбуждено уголовное производство", - сказал он.

А.Дублик отметил, что сейчас собирается доказательная база и будет дана правовая оценка организаторам, которые непосредственно стоят за сессиями или форумами.

"В регионах также планируется проведение собраний и форумов общин с последующим проведением итогового всеукраинского форума местных советов. Прямых требований федерализации не предвидится, зато выбрана стратегия ползучей эрозии централньои власти", - подчеркнул он.

То есть, резюмировал А.Дублик, по замыслу основное создать условия для того, чтобы парализовать органы центральной власти, зная, что внесение изменений в Конституцию требует подходящее время с определенными длительными принять на одной сессии и соответственно пленарных сессиях Верховной Рады.

Напомним, Российская Федерация хочет сорвать предоставление Украине безвизового режима с Евросоюзом с помощью запланированных протестных акций.