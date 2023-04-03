На півночі Криму облаштували подвійну лінію окопів: що видно із супутника

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У листопаді 2022 року лінію окопів уже було видно, до березня цього року її розгалужили. Лінії з'єднані траншеями, поміж ними помітні облаштовані позиції військової техніки.

«Інфраструктура підтримується у бойовій готовності: потужний сухопутний та авіаційний компонент, що розташований на території Криму, бойові літаки – (їх) близько дев'яноста, це шістдесят, близько шістдесяти бойових гелікоптерів, що знаходяться на території Криму. Було створено угруповання, оборонне угруповання, яке здійснює на сьогоднішній день заходи щодо обладнання фортифікаційних споруд, обладнання лінії оборони», – прокоментував заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скибицький.

Як повідомляли ЗМІ, російські військові продовжують будівництво окопів у Криму – супутникові знімки показують появу нових фортифікаційних споруд із двох сторін від траси Е-105, а також біля озера Сиваш.

Раніше російський глава Криму Сергій Аксьонов заявив, що Україна не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації та формуванню оборони.

24 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що країна готується до деокупації Криму.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Крим. Реалії заявив, що компроміси з тієї чи іншої частини території України ніколи не стануть предметом переговорів із росією. Також він зазначив, що зараз ніхто точно не скаже, яким чином Крим буде повернутий під контроль Києва, але це точно станеться. За його словами, "дипломатичний шлях (повернення Криму) може доповнювати військовий".

До цього заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені штати Америки підтримують завдання Україною ударів по російських військових об'єктах в анексованому Криму.

Колишній командувач армії США у Європі Бен Ходжес заявляв, що Україна звільнить Крим до кінця літа 2023 року. А міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.

При цьому опитування свідчать, що понад 60% українців підтримують спробу військового звільнення окупованого Криму – навіть якщо це означатиме тривалішу війну з рф та зменшення допомоги Заходу.