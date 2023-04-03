На севере Крыма обустроили двойную линию окопов: что видно со спутника

Детали

В ноябре 2022 года линия окопов уже была видна, к марту этого года ее разветвили. Линии соединены траншеями, между ними заметны обустроенные позиции военной техники.

«Инфраструктура поддерживается в боевой готовности: мощный сухопутный и авиационный компонент, который расположен на территории Крыма, боевые самолеты – (их) около девяноста, это шестьдесят, около шестидесяти боевых вертолетов, находящихся на территории Крыма. Была создана группировка, оборонительная группировка, которая осуществляет на сегодняшний день мероприятия по оборудованию фортификационных сооружений, оборудованию линии обороны», – прокомментировал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Как сообщали СМИ, российские военные продолжают строительство окопов в Крыму – спутниковые снимки показывают появление новых фортификационных сооружений с двух сторон от трассы Е-105, а также возле озера Сиваш.

Ранее российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Украина не сможет деоккупировать полуостров благодаря фортификации и формированию обороны.

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готовится к деоккупации Крыма.

Заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Крым.Реалии заявил, что компромиссы по той или иной части территории Украины никогда не станут предметом переговоров с россией. Также он отметил, что сейчас никто точно не скажет, каким образом Крым будет возвращен под контроль Киева, но это точно произойдет. По его словам, "дипломатический путь (возвращения Крыма) может дополнять военный".

До этого заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные штаты Америки поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что Украина освободит Крым до конца лета 2023 года. А министр обороны США Ллойд Остин считает, что Украина имеет «хорошие шансы» взять инициативу на поле боя.

При этом опросы свидетельствуют, что более 60% украинцев поддерживают попытку военного освобождения оккупированного Крыма – даже если это будет означать более длительную войну с рф и уменьшение помощи Запада.