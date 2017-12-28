На півдні Туреччини поблизу поліцейського відділку стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Потужний вибух стався поблизу поліцейської дільниці на півдні Туреччини. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на місцеві ЗМІ, передає УНН.
Турецьке інформаційне агентство повідомило про вибух, який стався в четвер в місті Сейхан, в провінції Адана.
Водночас не було інформації щодо кількості жертв в результаті вибуху. Агентство повідомило, що в район інциденту були направлені правоохоронці.
Як повідомляв УНН, в результаті вибуху в магазині в Санкт-Петербурзі постраждали 13 чоловік.