На півдні Туреччини під час переслідування терористів стався вибух

Зазначається, що НП сталося на вулиці Фенер в центральній частині міста. У районі вибуху перекрито рух транспорту. На місце події прибули машини швидкої допомоги і підрозділи поліції.

За даними адміністрації Хатая, в результаті інциденту ніхто не постраждав. Там також повідомили, що вибух стався незабаром після того, як сили безпеки нейтралізували одного з двох підозрюваних у тероризмі, яких вони переслідували.

Пізніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що під час спецоперації два терориста були ліквідовані.

Як повідомляв УНН, у Пакистані під час масштабного мітингу опозиції стався вибух, є загиблі.