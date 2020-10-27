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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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На юге Турции во время преследования террористов произошел взрыв

На юге Турции во время преследования террористов произошел взрыв

Киев  •  УНН

 • 11904 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В городе Искендерун южной турецкой провинции Хатай в понедельник прогремел взрыв. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.

Отмечается, что ЧП произошло на улице Фенер в центральной части города. В районе взрыва перекрыто движение транспорта. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции.

По данным администрации Хатай, в результате инцидента никто не пострадал. Там также сообщили, что взрыв произошел вскоре после того, как силы безопасности нейтрализовали одного из двух подозреваемых в терроризме, которых они преследовали.

Позже министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в ходе спецоперации два террориста были ликвидированы.

Как сообщал УНН, в Пакистане во время масштабного митинга оппозиции произошел взрыв, есть погибшие.

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