На юге Турции во время преследования террористов произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В городе Искендерун южной турецкой провинции Хатай в понедельник прогремел взрыв. Об этом сообщает Anadolu, передает УНН.
Отмечается, что ЧП произошло на улице Фенер в центральной части города. В районе взрыва перекрыто движение транспорта. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и подразделения полиции.
По данным администрации Хатай, в результате инцидента никто не пострадал. Там также сообщили, что взрыв произошел вскоре после того, как силы безопасности нейтрализовали одного из двух подозреваемых в терроризме, которых они преследовали.
Позже министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что в ходе спецоперации два террориста были ликвидированы.
Как сообщал УНН, в Пакистане во время масштабного митинга оппозиции произошел взрыв, есть погибшие.