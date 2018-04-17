На парковці у спальному мікрорайоні Одеси сталася стрілянина: є поранені
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поліцейські затримали учасників події зі стріляниною у Київському районі Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
Сьогодні о 17:58 до ЧЧ Таїровського ВП надійшло повідомлення про те, що на автостоянці на Люстдорфській дорозі чутно постріли та йде дим. За викликом негайно виїхали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП.
"На місці події правоохоронці виявили групу осіб в балаклавах та бронежилетах, які бігали по даху парковки та стріляли з, імовірно, травматичної зброї. Крім того, за попередніми даними, порушники використовували шумові гранати. Внаслідок цього постраждало двоє людей. Їх доставлено до лікарні.", - йдеться у повідомленні.
Наразі протиправні дії припинено поліцейськими. Усіх учасників події доставлено до відділу поліції для надання пояснень. Обставини встановлюються. Попередньо затримано близько 10 учасників конфлікту.
Нагадаємо, у Маріуполі поліція затримала чотирьох молодих чоловіків, яких підозрюють у стрілянині в перехожого.