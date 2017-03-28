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На паливному тендері ProZorro зекономило для “Укрзалізниці” 50 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. У лютому поточного року філія “Центр забезпечення виробництва ПАТ “Укрзалізниця” провела тендер на закупівлю 50 тис. тонн дизельного пального, передає УНН з посиланням на дані системи публічних закупівель “ProZorro”.

Очікувана вартість вказаної закупівлі становила 1 164 000 000 грн.

Відкритий аукціон серед учасників тендерної процедури відбувся 6 лютого.

Найменшу цінову пропозицію запропонувало ТОВ “Трейд Коммодіті” — 1 114 380 000 грн.

Таким чином, економія державних коштів УЗ порівняно з очікуваною вартістю тендера становила близько 50 млн грн.

Ціна найближчого конкурента переможця — ТОВ “Елемент Нафта” становила 1 129 500 000 грн. Відповідно, УЗ щонайменше зекономила у вказаній закупівлі 15 млн грн.

Нагадаємо, нардеп О.Грановський спростував свою причетність до перемог провідного нафтотрейдера в ProZorro.

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