На топливном тендере ProZorro сэкономило для "Укрзализныци" 50 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В феврале текущего года филиал “Центр обеспечения производства ПАО ”Укрзализныця“ провела тендер на закупку 50 тыс. тонн дизельного топлива, передает УНН со ссылкой на данные системы публичных закупок ”ProZorro".
Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 1 164 000 000 грн.
Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 6 февраля.
Наименьшое ценовое предложение предложило ООО "Трейд Коммодити" - 1 114 380 000 грн.
Таким образом, экономия государственных средств УЗ по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера составила около 50 млн грн.
Цена ближайшего конкурента победителя - ООО "Элемент Нефть" составила 1 129 500 000 грн. Соответственно, УЗ не менее сэкономила в указанной закупки 15 млн грн.
Напомним, нардеп О.Грановський опроверг свою причастность к победам ведущего нефтетрейдера в ProZorro.