На топливном тендере ProZorro сэкономило для "Укрзализныци" 50 млн грн

Ожидаемая стоимость указанной закупки составила 1 164 000 000 грн.

Открытый аукцион среди участников тендерной процедуры состоялся 6 февраля.

Наименьшое ценовое предложение предложило ООО "Трейд Коммодити" - 1 114 380 000 грн.

Таким образом, экономия государственных средств УЗ по сравнению с ожидаемой стоимостью тендера составила около 50 млн грн.

Цена ближайшего конкурента победителя - ООО "Элемент Нефть" составила 1 129 500 000 грн. Соответственно, УЗ не менее сэкономила в указанной закупки 15 млн грн.

Напомним, нардеп О.Грановський опроверг свою причастность к победам ведущего нефтетрейдера в ProZorro.