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На Одещині зійшли з рейок 14 вантажних вагонів: пасажирські поїзди змінюють маршрути

На Одещині зійшли з рейок 14 вантажних вагонів: пасажирські поїзди змінюють маршрути

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. В Одеській області на перегоні Іванівка – Веселий Кут зійшли з рейок 14 вантажних вагонів. Через це близько 20 пасажирських поїздів змінять маршрути і час прибуття. Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає УНН.

“Сьогодні, 3 липня, о 14:18 на перегоні Іванівка — Веселий Кут в Одеській області сталося сходження 14 вантажних вагонів, унаслідок чого порушили габарит на обох коліях перегону. Через інцидент рух близько 20 пасажирських поїздів організовано альтернативними маршрутами, в об’їзд цієї ділянки”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вагони були завантажені шротом та прокатом чорних металів. Загрози для людей та навколишнього середовища, як запевнили в “Укрзалізниці”, немає.

У зв'язку з інцидентом маршрути змінять такі поїзди.

Поїзди №762/761 Одеса — Київ, № 94/93 Одеса — Мінськ, № 24/23 Одеса — Москва, № 106/105 Одеса — Київ, № 146/145 Ізмаїл — Київ прослідують маршрутом через Одесу — Колосівку — Помічну — Чорноліську — Т.Шевченка — Миронівку — Київ.

Поїзди №136/135 Білгород-Дністровський — Чернівці, № 258/257 Одеса — Львів, № 26/36 Одеса — Рахів — Перемишль, № 108/107 Одеса — Ужгород, № 12/11 Одеса — Львів прослідують через Одесу — Колосівку — Помічну — Слобідку — Вапнярку.

Поїзд №84/83 Одеса — Ковель прослідує через Одесу — Колосівку — Помічну — Чорноліську — Т. Шевченка — Миронівку — Фастів — Козятин.

Поїзд №223/224 Київ — Одеса прослідує через Подільськ — Помічну — Колосівку — Одесу.

Поїзди №23/24 Москва — Одеса та № 258/257 Львів — Одеса прослідують через Слобідку — Помічну — Колосієвку — Одесу.

Поїзди №145/146 Київ — Ізмаїл та № 105/106 Київ — Одеса прослідують через Фастів — Миронівку — Чорноліську — Помічну — Одесу.

Пасажирів попередили про зміну часу прибуття поїздів та маршруту. Розглядається можливість організації трансферу пасажирам, які слідують на станції, до яких наразі поїздами дістатися неможливо.

На місце події направили три відновні поїзди. Комісія регіональної філії “Одеська залізниця” встановлює причини інциденту.

Як повідомляв УНН, у березні на Тернопільщині зійшли з рейок два вагони з людьми.

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