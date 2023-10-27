На Одещині новий керівник обласної прокуратури: ним став Ігор Домущей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко представив колективу Одеської обласної прокуратури нового керівника. Ним став Ігор Домущей, повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Деталі
Олексій Хоменко зазначив, що Ігор Домущей зарекомендував себе як високопрофесійний, вмотивований, кваліфікований керівник, здатний забезпечити належну реалізацію функцій прокуратури і виконання поставлених завдань в умовах боротьби з російським агресором.
Новопризначений керівник Одеської обласної прокуратури подякував за довіру та запевнив, що спільно із колективом докладе максимум зусиль для реалізації доручень та результативної роботи відомства.
Довідково
Ігор Домущей 1976 року народження. Освіту здобув в Одеській державній юридичній академії. В органах прокуратури – з 1998 року.
Трудову діяльність розпочав на Миколаївщині, де пропрацював 19 років. У 2017-2018 роках працював в органах прокуратури Запорізької області.
З 2018 по 2020 рік обіймав різні посади в прокуратурі Одеської області.
З березня 2021 року по червень 2023 року керував Болградською окружною прокуратурою на Одещині. До призначення очолював Черкаську обласну прокуратуру.
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