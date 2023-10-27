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В Одесской области новый руководитель областной прокуратуры: им стал Игорь Домущей

Киев • УНН

 • 179558 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко представил коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя. Им стал Игорь Домущей, сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Одесской области новый руководитель областной прокуратуры: им стал Игорь Домущей

Детали

Алексей Хоменко отметил, что Игорь Домущей зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, мотивированный, квалифицированный руководитель, способный обеспечить надлежащую реализацию функций прокуратуры и выполнение поставленных задач в условиях борьбы с российским агрессором.

Новоназначенный руководитель Одесской областной прокуратуры поблагодарил за доверие и заверил, что совместно с коллективом приложит максимум усилий для реализации поручений и результативной работы ведомства.

Справочно

Игорь Домущей 1976 года рождения. Образование получил в Одесской государственной юридической академии. В органах прокуратуры – с 1998 года.

Трудовую деятельность начал в Николаевской области, где проработал 19 лет. В 2017-2018 годах работал в органах прокуратуры Запорожской области.

С 2018 по 2020 год занимал различные должности в прокуратуре Одесской области.

С марта 2021 года по июнь 2023 года руководил Болградской окружной прокуратурой в Одесской области. До назначения возглавлял Черкасскую областную прокуратуру.

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