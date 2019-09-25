На Одещині хлопчик помер під час гри на шведській стінці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Десятирічний хлопчик з міста Южне заплутався в канаті під час гри на шведській стінці. Про це повідомили в відділі комунікації поліції в Одеській області, передає УНН.
“Мати 10-річного хлопчика знайшла сина в зашморгу з канату від шведської стінки. Усі спроби медиків, яких жінка викликала на місце події, реанімувати дитину, на жаль, виявилися марними”, — повідомили в поліції.
Слідчо-оперативною групою встановлено, що трагедія сталася, коли хлопчик грався у своїй кімнаті. Забравшись на стінку, він впав і заплутався в канаті. У цей час мати дитини була у сусідній кімнаті.
Поліція стверджує, що родина цілком благополучна, раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань попередньо за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “нещасний випадок”. Правоохоронці встановлюють обставини загибелі малолітнього жителя міста Южне. Остаточне процесуальне рішення буде прийняте після отримання висновку судово-медичного експерта.
Зазначається, що досудове слідство триває.
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