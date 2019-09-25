В Одесской области мальчик умер во время игры на шведской стенке

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 37015 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 84011 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 127867 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 119536 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 67873 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 74166 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187735 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150642 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158825 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138700 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
3.9м/с
49%
Популярные новости

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 12255 просмотра

"Кастинг путина": Стефанчук призвал Раду поддержать продление военного положения

15 апреля, 20:23 • 7158 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 9130 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 7010 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 10366 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 127867 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 119536 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 91056 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 102649 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 132578 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 10249 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 12727 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 15295 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 18153 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19930 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

В Одесской области мальчик умер во время игры на шведской стенке

Киев • УНН

 • 16760 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Десятилетний мальчик из города Южный запутался в канате во время игры на шведской стенке. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области, передает УНН.

В Одесской области мальчик умер во время игры на шведской стенке

“Мать 10-летнего мальчика нашла сына в петле из каната от шведской стенки. Все попытки медиков, которых женщина вызвала на место происшествия, реанимировать ребенка, к сожалению, оказались тщетными”, — сообщили в полиции.

Следственно-оперативной группой установлено, что трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка была в соседней комнате.

Полиция утверждает, что семья вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели молодого жителя города Южный. Окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

Отмечается, что досудебное следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщине девочка запуталась в веревках для разработки кроликов и не смогла выпутаться

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,582.50
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,300.55
Ethereum
$1,587.84