На Одещині грабіжники з ножами та пістолетами напали на будинок підприємниці

Вночі троє невідомих у балаклавах, озброєні ножами та пістолетами, пробралися до приватного будинку, що належить підприємниці (1976 року народження). Там вони напали на господиню та її синів (2014 та 2002 року народження), а також приятельку старшого сина. Усіх зв’язали та, погрожуючи застосуванням зброї, почали вимагати гроші. Врешті зловмисникам вдалося заволодіти грошима, золотими прикрасами, а також планшетом та праскою, з якими вони зникли з місця скоєння злочину.



Розпочато досудове розслідування за фактом скоєння розбійного нападу.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області невідомі скоїли розбійний напад на будинок та катували господаря.