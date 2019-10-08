На Одещині двох поліцейських підозрюють у катуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram, передає УНН.
"Вчора слідчі Миколаївського теруправління ДБР повідомили про підозру в катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області", - написав Труба.
За його словами, історія, без перебільшення, жорстока і цинічна.
"Двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох осіб та доправили у відділок. Там просто таки “вибивали” зізнання у вчиненні крадіжки золотого ланцюжка. Психологічний тиск, погрози розправи, застосування гумового кийка, приниження – ось методи, якими правоохоронці хотіли отримати потрібні покази від громадян", - зазначив він.
Труба зауважив, що така історія, на жаль, не поодинока. У ДБР є кілька проваджень за фактом жорстоких дій з боку правоохоронців.
"Ця категорія проваджень не з простих, але ми, як новий правоохоронний орган, просто зобов’язані вчасно та належно реагувати. Насилля та катування – далеко не ті методи, за якими мають працювати ті, хто захищає закон і бореться зі злочинністю", - написав
Нагадаємо, у Миколаєві до суду скероване провадження щодо катувань з боку правоохоронців.