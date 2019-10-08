В Одесской области двух полицейских подозревают в пытках

"Вчера следователи Николаевского теруправления ГБР сообщили о подозрении в пытках двум инспекторам Управление патрульной полиции в Одесской области", - написал Труба.

По его словам, история, без преувеличения, жестокая и циничная.

"Двое полицейских на Одесском железнодорожном вокзале незаконно задержали двух человек и доставили в участок. Там просто таки "выбивали" признание в совершении кражи золотой цепочки. Психологическое давление, угрозы расправы, применение резиновой дубинки, унижения - вот методы, которыми правоохранители хотели получить нужные показания от граждан", - отметил он.

Труба заметил, что такая история, к сожалению, не единичная. В ГБР есть несколько производств по факту жестоких действий со стороны правоохранителей.

"Эта категория производств не из простых, но мы, как новый правоохранительный орган, просто обязаны своевременно и должным образом реагировать. Насилие и пытки - далеко не те методы, по которым должны работать те, кто защищает закон и борется с преступностью", - написал

Напомним, в Николаеве в суд направлено производство относительно пыток со стороны правоохранителей.