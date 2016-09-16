На Одещині через сварку чоловік вбив подружжя та поранив їхніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Одещині правоохоронці затримали 25-річного чоловіка, який через сварку вбив подружжя та поранив двох їхніх дітей. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Одеської області.
Сьогодні близько другої години ночі до чергової частини Болградського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення про вчинення вбивства.
За вказаною адресою негайно виїхали працівники поліції. У ході огляду місця події правоохоронці виявили тіла господарів будинку, 39-річного чоловіка та його 37-річної дружини, з чисельними колото-різаними ранами. Встановлено, що загиблий чоловік працював у військовій частині.
Також з’ясувалося, що 16-річного сина подружжя з різаними ранами обличчя, шиї та правої лопатки було госпіталізовано до лікарні. До того ж медичного закладу доставили їхню доньку з пораненнями обличчя, хребта, шиї та обох рук.
Працівники поліції встановили особу злочинця, ним виявився 25-річний раніше засуджений житель Болграда. Чоловік зізнався у вчиненні злочину, його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.