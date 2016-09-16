В Одесской области из-за ссоры мужчина убил супругов и ранил их детей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Одесской области правоохранители задержали 25-летнего мужчину, который из-за ссоры убил супругов и ранил двух их детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня около двух часов ночи в дежурную часть Болградского отдела полиции поступило телефонное сообщение о совершении убийства.
По указанному адресу немедленно выехали сотрудники полиции. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили тела хозяев дома, 39-летнего мужчины и его 37-летней жены, с многочисленными колото-резаными ранами. Установлено, что погибший мужчина работал в военной части.
Также выяснилось, что 16-летнего сына супругов с резаными ранами лица, шеи и правой лопатки госпитализировали в больницу. В то же медицинское учреждение доставили их дочь с ранениями лица, позвоночника, шеи и обеих рук.
Работники полиции установили личность преступника, им оказался 25-летний ранее судимый житель Болграда. Мужчина признался в совершении преступления, был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
По данному факту было начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.