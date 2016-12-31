На об’єктах ЧАЕС відмовились від використання природнього газу

“Реалізація всіх запланованих заходів з енергозбереження на об’єктах ДСП „До опалювального періоду 2016-2017 рр. котельня ЧАЕС забезпечувала тепловою енергією понад 130 будівель і споруд. Оскільки вартість 1 Гкал тепла, що виробляла котельня, постійно зростала (від 600 грн/Гкал у 2011 до 2150у 2015 році), а виробництво тепла знижувалося (з 71 000 Гкал в 2011 до 22 000 у 2015 році), було прийняте рішення оптимізувати систему теплопостачання об’єктів промислового майданчика ЧАЕС. Це дозволило знизити витрати на теплопостачання та відмовитися від використання природного газу. Чорнобильська АЕС“ дозволить забезпечити економію бюджетних коштів, досягти незалежності від постачання природного газу, забезпечити належні умови праці на робочих місцях персоналу та не допустити випадків порушень меж і умов безпеки блоків № 1, 2, 3, об’єкта „Укриття“ та СВЯП”, — йдеться у повідомленні.

Загальна встановлена електрична потужність джерел тепла, яка вводиться, за даними Держагенства, становитиме понад 7000 кВт і ,згідно з розрахунком за діючим тарифом, за спожиту протягом місяця електроенергію необхідно буде сплатити 14,3 млн гривень. Минулого опалювального сезону середньомісячне споживання електроенергії складало 5700 тис.кВт/год, за той самий період середньомісячне споживання газу становило понад 1000 тис.м.куб.

У прес-службі також відзначили, що у поточному опалювальному сезоні загальні витрати на споживання природного газу за чинними тарифами сягнули б 9,5 млн грн та додатково 10,8 млн грн на сплату електроенергії (разом — 20,3 млн гривень). У 2017 році при акумулюванні теплової енергії у нічний час (завдяки використанню тризонного тарифу) протягом опалювального сезону можна буде додатково заощадити ще близько 1 млн гривень.

Нагадаємо, 29 листопада закінчився процес насування Арки (НБК) на четвертий енергоблок.