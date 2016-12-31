На объектах ЧАЭС отказались от использования природного газа

"Реализация всех запланированных мероприятий по энергосбережению на объектах ГСП. До отопительного периода 2016-2017 гг. котельная ЧАЭС обеспечивала тепловой энергией свыше 130 зданий и сооружений. Поскольку стоимость 1 Гкал тепла, что производила котельная, постоянно росла (от 600 грн/Гкал в 2011 до 2150 в 2015 году), а производство тепла снижалось (с 71 000 Гкал в 2011 году до 22 000 в 2015 году), было принято решение оптимизировать систему теплоснабжения объектов промышленной площадки ЧАЭС. Это позволило снизить расходы на теплоснабжение и отказаться от использования природного газа. Чернобыльская АЭС позволит обеспечить экономию бюджетных средств, достичь независимости от поставок природного газа, обеспечить надлежащие условия труда на рабочих местах персонала и не допустить случаев нарушений пределов и условий безопасности блоков № 1, 2, 3, объекта "Укрытие" и ХОЯТ", - говорится в сообщении.

Общая установленная электрическая мощность источников тепла, которая вводится, по данным Госагенства, составит более 7000 кВт и ,согласно расчету по действующим тарифам, за потребленную в течение месяца электроэнергию необходимо будет уплатить 14,3 млн гривен. В минувшем отопительном сезоне среднемесячное потребление электроэнергии составляло 5700 тыс.кВт/ч, за тот же период среднемесячное потребление газа составило более 1000 тыс. м. куб.

В пресс-службе также отметили, что в текущем отопительном сезоне общие затраты на потребление природного газа по действующим тарифам составили бы 9,5 млн грн и 10,8 млн грн на оплату электроэнергии (вместе - 20,3 млн гривен). В 2017 году при аккумулировании тепловой энергии в ночное время (благодаря использованию трехзонного тарифа) в течение отопительного сезона можно будет дополнительно сэкономить еще около 1 млн гривен.

Напомним, 29 ноября закончился процесс накрытия Аркой (НБК) четвертого энергоблока.