На объектах ЧАЭС отказались от использования природного газа
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В 2016 году на объектах ГСП "Чернобыльская АЭС" состоялся переход централизованного теплоснабжения на электроснабжение, что позволило полностью отказаться от использования природного газа. Уже сегодня месячная экономия от принятых мер во время отопительного сезона составляет 6 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.
"Реализация всех запланированных мероприятий по энергосбережению на объектах ГСП. До отопительного периода 2016-2017 гг. котельная ЧАЭС обеспечивала тепловой энергией свыше 130 зданий и сооружений. Поскольку стоимость 1 Гкал тепла, что производила котельная, постоянно росла (от 600 грн/Гкал в 2011 до 2150 в 2015 году), а производство тепла снижалось (с 71 000 Гкал в 2011 году до 22 000 в 2015 году), было принято решение оптимизировать систему теплоснабжения объектов промышленной площадки ЧАЭС. Это позволило снизить расходы на теплоснабжение и отказаться от использования природного газа. Чернобыльская АЭС позволит обеспечить экономию бюджетных средств, достичь независимости от поставок природного газа, обеспечить надлежащие условия труда на рабочих местах персонала и не допустить случаев нарушений пределов и условий безопасности блоков № 1, 2, 3, объекта "Укрытие" и ХОЯТ", - говорится в сообщении.
Общая установленная электрическая мощность источников тепла, которая вводится, по данным Госагенства, составит более 7000 кВт и ,согласно расчету по действующим тарифам, за потребленную в течение месяца электроэнергию необходимо будет уплатить 14,3 млн гривен. В минувшем отопительном сезоне среднемесячное потребление электроэнергии составляло 5700 тыс.кВт/ч, за тот же период среднемесячное потребление газа составило более 1000 тыс. м. куб.
В пресс-службе также отметили, что в текущем отопительном сезоне общие затраты на потребление природного газа по действующим тарифам составили бы 9,5 млн грн и 10,8 млн грн на оплату электроэнергии (вместе - 20,3 млн гривен). В 2017 году при аккумулировании тепловой энергии в ночное время (благодаря использованию трехзонного тарифа) в течение отопительного сезона можно будет дополнительно сэкономить еще около 1 млн гривен.
Напомним, 29 ноября закончился процесс накрытия Аркой (НБК) четвертого энергоблока.