На місці загибелі Джорджа Флойда в Міннесоті застрелили людину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. В американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина. Про це повідомляє телеканал CNN, пише УНН.
Деталі
Згідно з даними, отриманими від представників правоохоронних органів штату, в місті Міннеаполісі, на місці загибелі Флойда сталася перепалка між двома особами.
В ході сварки один з її учасників відкрив вогонь по іншому з вогнепальної зброї. Потерпілий був доставлений в госпіталь, де незабаром помер від отриманого поранення.
Хто був учасниками інциденту - не розкривається. Поліція почала розслідування обставин події.
При цьому в поліції заявили, що стрілець не був ідентифікований і не затриманий. Правоохоронці просять громадськість про допомогу у виявленні автомобіля для втечі, який описується як світлий Suburban з вогнепальними ушкодженнями.
Що було раніше
Нагадаємо, афроамериканець Джордж Флойд помер при затриманні 25 травня 2020 року.
Четверо поліцейських, причетних до затримання, були звільнені, а одному з них висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві.
Загибель Флойда викликала хвилю протестів проти свавілля поліції по всій країні, яка переросла в безлади.