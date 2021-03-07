На месте гибели Джорджа Флойда в Миннесоте застрелили человека
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В американском городе Миннеаполис произошла стрельба на месте гибели чернокожего мужчины Джорджа Флойда. В результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает телеканал CNN, пишет УНН.
Детали
Согласно данным, полученным от представителей правоохранительных органов штата, в городе Миннеаполисе, на месте гибели Флойда произошла перестрелка между двумя лицами.
В ходе ссоры один из ее участников открыл огонь по другому из огнестрельного оружия. Пострадавший был доставлен в госпиталь, где вскоре скончался от полученного ранения.
Кто были участниками инцидента - не раскрывается. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
При этом в полиции заявили, что стрелок не был идентифицирован и не задержан. Правоохранители просят общественность о помощи в выявлении автомобиля для побега, который описывается как светлый Suburban с огнестрельными повреждениями.
Что было раньше
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд умер при задержании 25 мая 2020 года.
Четверо полицейских, причастных к задержанию, были уволены, а одному из них предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.
Гибель Флойда вызвала волну протестов против произвола полиции по всей стране, которая переросла в беспорядки.