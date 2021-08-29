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На міністра у США посипалася критика після повідомлень про візит до України на військовому літаку

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Лідер республіканців у Палаті представників США розкритикував адміністрацію президента Джо Байдена, після повідомлень, що вони надіслали в Україну чартерний військовий літак в час, коли в Афганістані бракує авіації, щоб вивезти громадян США та інших, повідомляє "Голос Америки", пише УНН.

Про використання американського військового чартера в Україну написала газета Washington Free Beacon.

Деталі

“Хто у Білому домі Байдена затвердив чартерний військовий літак до України для міністерки з енергетики в час, коли всі наші ресурси та наша увага мають бути на тому, щоб вивезти американців з Афганістану”, - написав у Twitter Кевін Маккарті, лідер республіканців у Палаті представників США.

Адміністрація президента США відкидає звинувачення у недоцільному використанні військової авіації.

“Це стандартний протокол, щоб члени Кабінету, які виступають в ролі високопосадовців від імені президента США, використовували військові літаки для міжнародних подорожей. Не лише міністерка Гренголм, а будь-хто з міністрів”, - заявили у пресслужбі Білого дому на запит видання Newsweek.

Доповнення

Міністерка енергетики США Дженніфер Гренголм в Україні відвідувала дипломатичний саміт “Кримська платформа”, який проходив під час святкування 30-річчя незалежності України. Вона очолювала американську делегацію.

Тим часом США продовжують евакуацію з аеропорту в Кабулі. За повідомленнями з Держдепартаменту, в Афганістані залишається ще близько 280 американців.

Пентагон планує завершити перебування сил США в Афганістані до 31 серпня.

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