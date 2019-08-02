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На Миколаївщині у річці знайшли труп жінки із мотузкою з каменем на шиї

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Миколаївській області, в одному з селищ Миколаївського району, в річці Південний Буг виявили тіло жінки, що загинула насильницькою смертю. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, вранці 1 серпня до поліції надійшло повідомлення від рибалок про виявлення у річці Південний Буг тіла людини.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, бригада ДСНС та судово-медичний експерт.

Рятувальники витягли тіло жінки на берег, якій, за попереднім висновком, було приблизно 40 років. Зі слів експерта, загибла могла перебувала у воді більш ніж тиждень.

Відомо, що жінка померла в результаті насильницької смерті: на її тулубі правоохоронці виявили мотузку з каменем.

Для встановлення остаточної причини смерті труп направлено на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Наразі тривають першочергові слідчі дії з встановлення особи та обставин загибелі жінки, а також причетних до злочину осіб. 

Нагадаємо, на березі Дніпра знайшли труп із перемотаними скотчем руками. 

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