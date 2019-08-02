На Миколаївщині у річці знайшли труп жінки із мотузкою з каменем на шиї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Миколаївській області, в одному з селищ Миколаївського району, в річці Південний Буг виявили тіло жінки, що загинула насильницькою смертю. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, вранці 1 серпня до поліції надійшло повідомлення від рибалок про виявлення у річці Південний Буг тіла людини.
На місце події прибула слідчо-оперативна група, бригада ДСНС та судово-медичний експерт.
Рятувальники витягли тіло жінки на берег, якій, за попереднім висновком, було приблизно 40 років. Зі слів експерта, загибла могла перебувала у воді більш ніж тиждень.
Відомо, що жінка померла в результаті насильницької смерті: на її тулубі правоохоронці виявили мотузку з каменем.
Для встановлення остаточної причини смерті труп направлено на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).
Наразі тривають першочергові слідчі дії з встановлення особи та обставин загибелі жінки, а також причетних до злочину осіб.
Нагадаємо, на березі Дніпра знайшли труп із перемотаними скотчем руками.