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На Миколаївщині під час руху загорівся тепловоз

На Миколаївщині під час руху загорівся тепловоз

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. На Миколаївщині під час руху загорівся тепловоз потяга "Харків-Херсон". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

"2 січня об 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловоза пасажирського потягу «Харків-Херсон» поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області", - сказано у повідомленні.

На виклик прибули вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та місцева пожежна охорона "Первомайське". З’ясовано, що машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але не вдалось.

О 12:00 вогнеборці локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували на площі 10 м кв, її причина — замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.

Тепловоз відчепили від вагонів потягу та відігнали на безпечну відстань. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, маневрений тепловоз горів на території підприємства на Київщині.

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