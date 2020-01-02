На Миколаївщині під час руху загорівся тепловоз
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Миколаївщині під час руху загорівся тепловоз потяга "Харків-Херсон". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
"2 січня об 11:36 надійшло повідомлення про займання тепловоза пасажирського потягу «Харків-Херсон» поблизу станції Любине у Снігурівському районі Миколаївської області", - сказано у повідомленні.
На виклик прибули вогнеборці 24 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області та місцева пожежна охорона "Первомайське". З’ясовано, що машиніст, його помічник та провідники намагались загасити займання вогнегасниками, але не вдалось.
О 12:00 вогнеборці локалізували пожежу, о 12:35 ліквідували на площі 10 м кв, її причина — замкнення високовольтної камери секції Б тепловоза 2Т10УТ0070.
Тепловоз відчепили від вагонів потягу та відігнали на безпечну відстань. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, маневрений тепловоз горів на території підприємства на Київщині.