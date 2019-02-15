На Миколаївщині легковик влетів у фуру, водій загинув на місці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Миколаївській області водій легкового автомобілю влетів у вантажівку, від отриманих травм чоловік загинув на місці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Вночі у селі Мигія "ВАЗ" влетів у припарковану на узбіччі вантажівку Renault–420. Внаслідок автопригоди водій легковика від отриманих травм загинув на місці події. Попередньо правоохоронці встановили, що 37-річний керманич "ВАЗу" не впорався з керуванням.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.
Як повідомляв УНН, водій отримав перелом хребта у потрійній аварії.