В Николаевской области легковушка влетела в фуру, водитель погиб на месте

Ночью в селе Мигия "ВАЗ" влетел в припаркованный на обочине грузовик Renault-420. Вследствие ДТП водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Предварительно правоохранители установили, что 37-летний водитель "ВАЗа" не справился с управлением.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные действия.

Как сообщал УНН, водитель получил перелом позвоночника в тройной аварии.