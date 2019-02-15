Водій отримав перелом хребта у потрійній аварії

Аварія сталася 14 лютого близько 18:30. За попередніми даними, вантажний автомобіль Daf з причепом під керуванням 52-річного водія зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen, який відкинуло на Porsche Cayenne під керуванням 43-річного чоловіка.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, у селі Магала Чернівецькой області вантажівка збила Volkswagen. У результаті аварії померла пасажирка легковика.