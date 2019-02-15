Вантажівка "підім'яла" під себе іномарку, загинула жінка

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. У селі Магала Чернівецькой області вантажівка збила Volkswagen. В результаті аварії померла пасажирка легковика. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

За попередньою інформацією, транспортні засоби рухалися у попутному напрямку. Коли водій легковика здійснював обгін вантажівки, та раптово повернула вліво. В результаті ДТП травмувались пасажири легковика, одна з потерпілих померла під час надання медичної допомоги.

Повідомляється, що за кермом вантажівки перебував 64-річний громадянин сусідньої держави, а водій та пасажирки Volkswagen є жителями Сумщини.

Правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Як повідомляв УНН, рейсовий автобус на смерть збив пішохода.

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