Грузовик "подмял" под себя иномарку, погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В селе Магала Черновицкой области грузовик сбил Volkswagen. В результате аварии погибла пассажир легковушки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передаёт УНН.
По предварительной информации, транспортные средства двигались в попутном направлении. Когда водитель легковушки совершал обгон грузовика, та внезапно повернула влево. В результате ДТП травмировались пассажиры легкового авто, одна из пострадавших умерла во время оказания медицинской помощи.
Сообщается, что за рулём грузовика находился 64-летний гражданин соседнего государства, а водитель и пассажиры Volkswagen являются жителями Сумской области.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Как сообщал УНН, рейсовый автобус насмерть сбил пешехода.