Водитель получил перелом позвоночника в тройной аварии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В результате столкновения трех автомобилей на трассе "Киев-Харьков-Должанский" пострадал один человек. 35-летний водитель автомобиля Volkswagen с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом поясничного отдела позвоночника доставлен в Харьковскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление нацполиции в Харьковской области.
Авария произошла 14 февраля около 18:30. По предварительным данным, грузовой автомобиль Daf с прицепом под управлением 52-летнего водителя столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отбросило на Porsche Cayenne под управлением 43-летнего мужчины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в селе Магала Чернивецькой области грузовик сбил Volkswagen. В результате аварии погибла пассажирка легковушки.