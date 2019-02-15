Водитель получил перелом позвоночника в тройной аварии

Авария произошла 14 февраля около 18:30. По предварительным данным, грузовой автомобиль Daf с прицепом под управлением 52-летнего водителя столкнулся с автомобилем Volkswagen, который отбросило на Porsche Cayenne под управлением 43-летнего мужчины.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в селе Магала Чернивецькой области грузовик сбил Volkswagen. В результате аварии погибла пассажирка легковушки.